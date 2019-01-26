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Manchester City 5 - 0 Burnley

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.01.2019 21:24 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Manchester City, konuk ettiği Burnley'yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Manchester City 5 - 0 Burnley

Etihad Stadı'nda oynanan kupa mücadelesine hızlı başlayan Manchester City, 23. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 52. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada Kevin de Bruyne, 73. dakikada Kevin Long (kendi kalesine) ve 85. dakikada penaltıdan Sergio Agüero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City - Burnley fa cup

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