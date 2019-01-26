Manchester City 5 - 0 Burnley

Etihad Stadı'nda oynanan kupa mücadelesine hızlı başlayan Manchester City, 23. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 52. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada Kevin de Bruyne, 73. dakikada Kevin Long (kendi kalesine) ve 85. dakikada penaltıdan Sergio Agüero'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrılarak adını 5. tura yazdırdı.
Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık
Martin Skrtel'ten örnek davranış!
Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü
Katar yarı finalde
Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
Serdar Aziz'den flaş açıklama
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Devler Timo Werner’in peşinde
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum