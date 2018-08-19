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City gol olup yağdı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, evinde Huddersfield'ı 6-1 mağlup etti. Agüero hat-trick yaparken City'nin diğer golleri Gabriel Jesus, David Silva ve Kongolo'dan (kendi kalesine) geldi.

City gol olup yağdı!

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City sahasında Huddersfield ile karşılaştı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibe şans tanımadı.

Sergio Aguero ile 25. dakikada gol perdesini açan ev sahibi ekip, 31. dakikada Gabriel Jesus ve 35. dakikada bir kez daha Aguero ile bir anda üç farkı yakaladı. Konuk Huddersfield 43. dakikada Jon Stankovic'in golüyle farkı ikiye indirdi ve devre arasına 3-1 Manchester City üstünlüğüyle gidildi.

AGÜERO ŞOV SÜRDÜ
Karşılaşmanın ikinci devresinde de City fırtınası dinmedi. 48. dakikada David Silva'nın şık frikiğiyle farkı yeniden üçe çıkaran ev sahibi ekipte 75. dakikada yeniden sahneye çıkan Aguero hat-trick'i tamamladı. Arjantinli golcü böylece Premier League kariyerindeki 9. hat-trick'ine imza atmış oldu.

Maçın son golü, Leroy Sane'nin geliştirdiği atakta kendi filelerini havalandıran Terence Kongolo'dan geldi ve Manchester City karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon sergilediği harika performansı yeni sezonda da devam ettiren Manchester City'nin 2 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Huddersfield ise iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı.**

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City huddersfield Sergio Agüero Gabriel Jesus david silva Jon Stankovic Terence Kongolo

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