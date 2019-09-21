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City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.09.2019 19:09 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Manchester City, 8-0 gibi farklı bir skorla galip tamamladı.

City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 8-0'lık skorla kazandı.

Manchester City 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15. dakikada Bernardo Silva ve 18. dakikada Nicolas Otamendi attı. Manchester City, 5-0'ı en hızlı yakalayan takım olarak tarihe geçti.

49 ve 60. dakikalarda Bernardo Silva ve 85. dakikada Kevin de Bruyne, maçın skorunu belirleyen golleri attılar.

Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puana yükseldi. Watford ise 2 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Watford ise Wolves deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City watford Premier Lig

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