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Manchester City Arsenal'i dağıttı, Norveçli yıldız Erling Haaland imkansızı başardı! Salah bile şaşkın...

27.04.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Dev mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Manchester City olurken, maviler bu skorla şampiyonlukta büyük bir avantajında sahibi oldu. Ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Erling Haaland kırılması zor bir rekora da imza attı. İşte detaylar...

Manchester City Arsenal'i dağıttı, Norveçli yıldız Erling Haaland imkansızı başardı! Salah bile şaşkın...
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'in 33'üncü haftasında lider Arsenal en yakın takipçisi Manchester City ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede ev sahibi ekip Manchester City rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarırken, Erling Haaland-Kevin de Bruyne ikilisi geceye damga vurdu.

Bu karşılaşmanın ardından 2 maç eksiği bulunan Manchester City, puanını 73'e çıkararak Arsenal ile puan farkını 2'ye indirdi.

Manchester City'nin golleri 7 ve 54'üncü dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1'inci dakikada John Stones ve 90+5'inci dakikada Erling Haaland kaydederken, Arsenal'in tek sayısı ise 86'ncı dakikada Rob Holding'ten geldi.

KEVIN DE BRUYNE...

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Manchester City'nin Arsenal'i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti.

HAALAND BİR KEZ DAHA...

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Öte yandan Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland bir kez daha tarihe geçmeyi başardı. Haaland 38 haftalık Premier Lig sürecindeki 2017/2018 sezonunda 32 gol atan Mohamed Salah'ın rekorunu kırmayı başarırkren, 34 gole 29 haftada ulaşarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza attı.

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