Manchester City Arsenal'i dağıttı, Norveçli yıldız Erling Haaland imkansızı başardı! Salah bile şaşkın...

İngiltere Premier Lig'in 33'üncü haftasında lider Arsenal en yakın takipçisi Manchester City ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede ev sahibi ekip Manchester City rakibini 4-1 mağlup etmeyi başarırken, Erling Haaland-Kevin de Bruyne ikilisi geceye damga vurdu.

Bu karşılaşmanın ardından 2 maç eksiği bulunan Manchester City, puanını 73'e çıkararak Arsenal ile puan farkını 2'ye indirdi.

Manchester City'nin golleri 7 ve 54'üncü dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1'inci dakikada John Stones ve 90+5'inci dakikada Erling Haaland kaydederken, Arsenal'in tek sayısı ise 86'ncı dakikada Rob Holding'ten geldi.

KEVIN DE BRUYNE...

Manchester City'nin Arsenal'i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Lig'de Arsenal'e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti.

HAALAND BİR KEZ DAHA...

Öte yandan Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland bir kez daha tarihe geçmeyi başardı. Haaland 38 haftalık Premier Lig sürecindeki 2017/2018 sezonunda 32 gol atan Mohamed Salah'ın rekorunu kırmayı başarırkren, 34 gole 29 haftada ulaşarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza attı.

