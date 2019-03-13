SPOR

Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.03.2019 22:15 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi.

Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi

Manchester City Kulübü, Bernardo Silva'nın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İki yıl önce Fransa'nın Monaco takımından 43 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester City'de 40 maça çıktı ve 9 gol attı.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Türk hoca, Guardiola'nın stajyeri oldu!Türk hoca, Guardiola'nın stajyeri oldu!
Taciz skandalı sonrası flaş kararTaciz skandalı sonrası flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City Bernardo Silva

En Çok Okunan Haberler

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!

Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!

Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!

Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!

Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City, Bernardo Silva'nın sözleşmesini yeniledi

City, Silva ile uzattı

Türk teknik adam, Guardiola'nın stajyeri oldu!

Türk hoca, Guardiola'nın stajyeri oldu!

Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

Taciz skandalı sonrası flaş karar

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Jack Grealish’e yumruk atan holigana hapis cezası!

İşte Grealish’e yumruk atan holiganın cezası!

Arsenal 2 - 0 Manchester United

United'ı Arsenal durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.