Manchester City, Burnley’i farklı geçti

Premier Lig’in 6. haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Burnley’i 5-1 mağlup etti.

Berker İşleyen

Premier Lig’in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Burnley ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleyi 5-1’lik skorla kazandı.

City’nin galibiyeti getiren golleri 12 ve 65. dakikalarda Maxime Esteve (k.k.), 61. dakikada Matheus Nunes ve 90 ve 90+3. dakikalarda da Erling Haaland attı. Burnley’in tek golünü ise 38. dakikada Anthony kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 10’a yükseltirken, Burnley ise 4 puanda kaldı.

manchester city
