Manchester City, CAS'a başvurdu

CAS'tan yapılan açıklamaya göre Manchester City, UEFA'nın 14 Şubat'ta kulübe verdiği 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro para cezasına ilişkin karara itiraz etti.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı.
(AA)
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