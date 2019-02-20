Manchester City, Çin kulübü Sichuan Jiuniu'yi satın aldı

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile Çin 3. Ligi'nde mücadele eden Sichuan Jiuniu takımının satın alındığı kaydedildi.
Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.
CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve İspanya'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz korkusu
İşte Benfica maçının hakemi
F.Bahçe'ye İngiliz hakem
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Dev buluşma! Arda Turan ve Aziz Yıldırım...
Efsane kulübe bir şok daha! İnceleme...
Fenerbahçe hız kesmiyor
Fatih Aksoy'dan şampiyonluk itirafı
İşte Galatasaray'ın Benfica kadrosu
Trabzonspor'da sakatlık şoku
Dortmund golsüz berabere kaldı
Benfica ligde farklı kazandı
Rodallega gemileri yaktı!
Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
Krzysztof Piatek durdurulamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum