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Manchester City, Çin kulübü Sichuan Jiuniu'yi satın aldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Çin takımlarından Sichuan Jiuniu'yi satın aldı.

Manchester City, Çin kulübü Sichuan Jiuniu'yi satın aldı

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile Çin 3. Ligi'nde mücadele eden Sichuan Jiuniu takımının satın alındığı kaydedildi.

Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.

Sichuan Jiuniu

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve İspanya'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Sichuan Jiuniu

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