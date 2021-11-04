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Manchester City Club Brugge'e göz açtırmadı

04.11.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Manchester City, sahasında Club Brugge'ü 4-1 yenerek puanını 9'a çıkardı ve haftayı PSG'nin arkasında 2. sırada tamamladı.

Manchester City Club Brugge'e göz açtırmadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Manchester City, sahasında Club Brugge'ü ağırladı.

Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 3-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Cancelo'nun asistiyle Phil Foden 15. dakikada takımını öne geçirdi. 17. dakikada John Stones, kendi kalesine attığı golle maça 1-1'lik eşitlik geldi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, 54. dakikada bir kez daha Cancelo'nun asistiyle bu kez Mahrez topu ağlara göndererek Manchester City'i öne geçirdi. 72. dakikaya gelindiğinde Sterling topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 90+3'de Gabriel Jesus'un attığı golle maçın skoru 3-1 olarak ilan edildi.

Bu sonuçla Manchester City, 9 puana yükselerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Club Brugge ise 4 puanda kalarak üçüncü sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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