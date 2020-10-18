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Manchester City'den Barcelona'ya yeni Messi teklifi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi için Manchester City, Ocak ayında teklif yapabilir.

Manchester City'den Barcelona'ya yeni Messi teklifi

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceği merak ediliyor.

Manchester City, yaz aylarında Katalan devinden ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız için devreye girmiş ancak Barcelona oyuncuyu takımda tutmuştu. Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldızın yeni durağının Manchester City olacağı konuşulurken İngiliz basınında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Daily Star'ın haberine göre Manchester City, Ocak ayında Lionel Messi için Barcelona'ya teklif yapabilir. Sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunan Messi için İngiliz kulübü, Barcelona'ya 15 milyon sterlin teklif edecek. Böylece nakit ihtiyacı olan Barcelona'nın teklifi kabul etmesi durumunda Messi sözleşmesinin bitimine 6 ay kala takımdan ayrılacak.

Pep Guardiola'nın ısrarla takımında görmek istediği Lionel Messi'nin adı Paris Saint-Germain ve Inter gibi kulüplerle de anılıyordu.

(NTV SPOR)


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