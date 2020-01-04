Manchester City'den Çağlar Söyüncü için 62 milyon sterlinlik teklif

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ismi transfer gündeminden düşmek bilmiyor.
Bleacher Report'ta yer alan haberde; İngiliz takımlarından Manchester City'nin yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için en az 62 milyon sterlini gözden çıkarması gerektiğini belirtti.
Haberde, milli futbolcunun Leicester City'de mutlu olduğu ve düşük teklifler geldiği sürece oyuncuyu satmayacağı ifade edildi.
Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ne James Maddison ne de Çağlar'ı satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Leicester City'nin Çağlar ile sözleşmeyi uzatma konusunda görüşmelere başladığı ve yıldız oyuncunun ücretine de zam yapması bekleniyor.
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Roma'dan Galatasaray'a transfer cevabı!
Ahmet Ağaoğlu'dan Hüseyin Çimşir'e destek
Beşiktaş İsralli golcünün peşinde
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Takım otobüsü devrildi: 23 yaralı
Bayern Münih'ten transfer
Diagne kamp kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'den forvet hamlesi
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Akhisarspor şokta
Haftalık 2 milyon TL kazandı
İbrahimovic'in forma numarası belli oldu
Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum