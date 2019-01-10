SPOR

Manchester City'den gol yağmuru

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Burton Albion'u 9-0 yenerek final için büyük avantaj sağladı.

Manchester City'den gol yağmuru

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City, Burton Albion'u 9-0 yendi.

Etihad Stadı'ndaki müsabakada Manchester City'ye finalin kapısını aralayan golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne, 30, 34, 57 ve 65. dakikalarda Gabriel Jesus, 37. dakikada Oleksandr Zinchenko, 62. dakikada Phil Foden, 70. dakikada Kyle Walker ve 83. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Manchester City, bu sonuçla 23 Ocak Çarşamba günü yapılacak rövanş maçı öncesi finale yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Manchester United'a Solskjaer dokunuşuManchester United'a Solskjaer dokunuşu
2018'in Afrikalı futbolcusu Salah2018'in Afrikalı futbolcusu Salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City ingiltere lig kupası Burton Albion

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cenk Tosun kararı verildi!

Cenk Tosun kararı verildi!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İngiltere'de Mesut Özil depremi!

İngiltere'de Mesut Özil depremi!

Dünyaca ünlü teknik direktör kovuldu!

Dünyaca ünlü teknik direktör kovuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City'den gol yağmuru

City'den gol yağmuru

Manchester United'a Solskjaer ile çıkış yakaladı

Manchester United'a Solskjaer dokunuşu

2018'in Afrikalı futbolcusu Muhammed Salah

2018'in Afrikalı futbolcusu Salah

Tottenham kupada Chelsea'yi 1-0 yendi

Kupada avantaj Tottenham'da

Liverpool, Wolverhampton'a 2-1 yenildi ve FA Cup'a veda etti

Liverpool şokta! Elendiler

Manchester City 7 - 0 Rotherham United (FA Cup)

City çıldırdı, İlkay şov yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.