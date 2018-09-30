Mbappe için rekor teklif!

Yaz transfer döneminde adı sık sık Real Madrid'le anılan Kylian Mbappe için İngiliz basınından dev bir iddia ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'de sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Manchester City, Mbappe için kış transfer döneminde 225 milyon euro (200 milyon sterlin) değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Mbappe transferinin gerçekleşmesini arzulayan Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için Fransız yıldızın kendisine yardımcı olacağına inanıyor.

