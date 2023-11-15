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Manchester City'den Premier Lig rekoru geldi! Onlar durdurmak gerçekten imkansız...

15.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı

Manchester City'den Premier Lig rekoru geldi! Onlar durdurmak gerçekten imkansız...

Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.

PREMIER LİG REKORU

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Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.

Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

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