Manchester City'e 90+8'de büyük şok! Şampiyonluk yolunda ağır darbe...

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Brentford'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Brentford oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 90+8. dakikalarda Ivan Toney kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise Phil Foden'dan geldi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, 32 puanla 2. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Brentford ise 19 puanla 10. sırada yer buldu.
Manchester City, Dünya Kupası arasından sonra Leeds deplasmanına gidecek. Brentford ise Tottenham'ı ağırlayacak.