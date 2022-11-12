SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester City'e 90+8'de büyük şok! Şampiyonluk yolunda ağır darbe...

Manchester City'e 90+8'de büyük şok! Şampiyonluk yolunda ağır darbe...

12.11.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Brentford'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Brentford'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Ivan Toney kaydetti.

Manchester City'e 90+8'de büyük şok! Şampiyonluk yolunda ağır darbe...

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Brentford'u konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Brentford oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. ve 90+8. dakikalarda Ivan Toney kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise Phil Foden'dan geldi.

2022-11-12T125018Z_1725992954_UP1EIBC0ZNS4T_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-MCI-BRE-REPORT

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester City, 32 puanla 2. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Brentford ise 19 puanla 10. sırada yer buldu.

Manchester City, Dünya Kupası arasından sonra Leeds deplasmanına gidecek. Brentford ise Tottenham'ı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyorMilyonlar kazanan futbolcu günlüğü 84 TL'ye çalışıyor
Galatasaray'da yönetimi şaşırtan olay!Galatasaray'da yönetimi şaşırtan olay!
İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!
Anahtar Kelimeler:
brentford manchester city turu

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Icardi G.Saray'a veda ediyor...

O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Icardi G.Saray'a veda ediyor...

Maça saatler kala yaşandı... Açıklamalar olay olmuştu! G.Saray'ın yıldızı kadro dışı

Maça saatler kala yaşandı... Açıklamalar olay olmuştu! G.Saray'ın yıldızı kadro dışı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.