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Manchester City, Everton’ı 2-0 ile geçti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 20:08
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Manchester City, Premier Lig’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Everton’ı 2-0’lık skorla mağlup etti.

Manchester City, Everton’ı 2-0 ile geçti

Premier Lig’in 33. haftasında Everton ile Manchester City, Goodison Park’ta karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, beklenen goller son dakikalarda geldi.

Konuk ekip, müsabakanın 84. dakikada Nico O’Reilly’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu ise 90+2. dakikada Mateo Kovacic belirledi ve Manchester City sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 58’e çıkardı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Everton ise 38 puanla 13. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
manchester city
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