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Osimhen oynayabilecek mi? Beşiktaş derbisi öncesi haber geldi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşü merakla bekleniyor. Nijeryalı yıldızın Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmezken, iyileşme sürecinin 5 haftaya kadar uzama ihtimali bulunuyor.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Osimhen oynayabilecek mi? Beşiktaş derbisi öncesi haber geldi
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan mücadelede sol dizinden sakatlanan Nijeryalı yıldız, 7 Kasım'da geçirdiği artroskopik operasyonun ardından tedavi sürecine başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sağlık heyetinin kontrolünde rehabilitasyon ve güçlendirme çalışmalarına devam eden Osimhen'in dönüş takvimi, kritik karşılaşmalar öncesinde yakından takip ediliyor.

DERBİDE OYNAMASI ZOR

Osimhen oynayabilecek mi? Beşiktaş derbisi öncesi haber geldi 1

Galatasaray'da Victor Osimhen'in 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği henüz netlik kazanmazken oynaması zor görünüyor. 7 Kasım'da ameliyat edilen yıldız futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimali de iyileşme sürecine göre şekillenecek.

Sarı-kırmızılı sağlık ekibi, Nijeryalı golcünün tedaviye verdiği yanıtı ve fiziksel gelişimini yakından izliyor. Teknik heyet ise tam olarak hazır olmayan Osimhen'i riske sokmak istemiyor. Bu nedenle Aston Villa ve Beşiktaş maçları için şu aşamada kesin bir dönüş tarihi verilemiyor.

SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?

Osimhen oynayabilecek mi? Beşiktaş derbisi öncesi haber geldi 2

Victor Osimhen'in geçirdiği operasyonun ardından yapılan ilk değerlendirmelerde sahalardan 3 ila 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Ancak dizindeki iyileşmenin beklenen hızda ilerlememesi durumunda bu sürenin 5 haftaya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Osimhen'in yeniden maç kadrosuna alınması için tedavisini tamamlamasının yanı sıra fiziksel açıdan da hazır olması gerekiyor. Rehabilitasyon sürecindeki ilerleme, saha çalışmalarındaki performansı ve sağlık ekibinin vereceği onay, yıldız futbolcunun Galatasaray formasıyla sahalara döneceği tarihi belirleyecek.

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Derbi son dakika beşiktaş galatasaray Osimhen
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