SPOR
  4. Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1

Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Everton'ı Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1
Burnley-Aston Villa: 1-2
Southampton-Tottenham: 1-0
Newcastle United-Leicester City: 0-3
Watford-Wolverhampton: 2-1
West Ham United-Bournemouth: 4-0
Norwich City-Crystal Palace: 1-1
Manchester City-Everton: 2-1

(AA)

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyorTürk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor
Başkan Yüksel’den Karabükspor açıklamasıBaşkan Yüksel’den Karabükspor açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton Futbol Manchester City Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Trabzonspor'a sürpriz isim

Trabzonspor'a sürpriz isim

Galatasaray'ın yeni transferini açıkladılar

Galatasaray'ın yeni transferini açıkladılar

Dünya bu golü konuşuyor

Dünya bu golü konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

De Gea’dan inanılmaz hata

De Gea’dan inanılmaz hata

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Mourinho'lu Tottenham'dan gol şov!

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Ünlü futbolcuyu yıkan haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1

City, Gabriel Jesus'la kazandı

Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

Wayne Rooney imzayı attı

Newcastle United-Leicester City maç sonucu: 0-3

Leicester farklı kazandı

Adama Traore: İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum

Adama Traore'den şaşırtan açıklama

Mourinho'dan şok hareket! Maça damga vurdu

Mourinho'dan şok hareket!

Alireza Jahanbakhsh'dan muhteşem röveşata golü

Dünya bu golü konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.