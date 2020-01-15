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  4. Manchester City futbolcuları 22 mankenle parti verdi

Manchester City futbolcuları 22 mankenle parti verdi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Manchester City forması giyen futbolcular, 6-1 kazandıkları Aston Villa maçının ardından Londra'da 22 mankenle çılgın bir parti verdi. Partiye katılan modellerin İtalya'dan sırf bu gece için geldikleri iddia edildi.

Manchester City futbolcuları 22 mankenle parti verdi

Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Aston Villa'yı 6-1 yenen Manchester Cityli futbolcular, bu zaferi Londra'da 22 mankenle sabaha kadar eğlenerek kutladı.

Aralarında Marta Tejada ve Amira Paula gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşırken, söz konusu paylaşımlarda hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekti.

Amira Paula

MANKENLER İTALYA'DAN SADECE BU PARTİ İÇİN GELDİ

Kulübe yakın bir organizatörün düzenlediği iddia edilen partiye katılan modellerin İtalya'dan sırf bu gece için geldikleri iddia edildi.

"EŞLERİ BU KADINLARIN DA PARTİYE GELDİĞİNİ DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAK"

The Sun'a konuşan bir kişi ise "Futbolcular için ertelenmiş bir yılbaşı partisi gibiydi. Oyuncuların bu tarz işlerini organize eden bir adam, aylardır bu partiyi ayarlamakla uğraşıyordu. Bence eşleri, bu kadınların da partiye geldiğini duyunca çok şaşıracak. Öyle ya da böyle hepsi çok güzeldi ve gerçekten eğleniyor gibiydiler. Aynı şey oyuncular için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan modellerden biri olan Amira Paula ise soruları cevapsız bıraktı. 81 odası bulunan otelin geceliğinin kişi başı 150 pound olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Aston Villa Marta Tejada Amira Paula Chiara Giuffrida Chiara Battola Isa Rivera

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