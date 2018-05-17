SPOR

Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.05.2018 20:21 | Son Güncelleme

Manchester City'yi bu sezon rekorlar kırarak şampiyon yapan Pep Guardiola, ödülünü aldı. Başarılı teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı!

Guardiola Manchester City ile sözleşme yeniledi! City'yi rekorlarla şampiyon yapan Pep Guardiola, 3 yıllık sözleşme imzaladığı City'den rekor bir yıllık ücret alacak.

İmzanın ardından konuşan Pep Guardiola, ''Burada bulunduğum her gün çalışmaktan keyif aldım. Önümüzdeki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

Kulübün CEO'su Ferran Soriano da kısa bir açıklama yaparken ''Manchester City için fantastik bir olay. Pep rekorlar kırarak Premier League'de başarılı olunabileceğini ispatladı'' ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; 15 milyon poundluk yıllık ücreti 20 milyon pounda çıkarılan başarılı teknik adam, 3 senede toplam 60 milyon pound kazanacak.

47 yaşındaki teknik adam böylece Premier League ve Avrupa'da en çok kazanan teknik direktör olacak.

PARTNERGalatasaray'dan Mario Balotelli bombasıGalatasaray'dan Mario Balotelli bombası
Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladıArsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı
Everton efsanesi Ray Wilson hayatını kaybettiEverton efsanesi Ray Wilson hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester City pep guardiola

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu

Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu

Ryan Babel'den transfer açıklaması

Ryan Babel'den transfer açıklaması

Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalayacağız

Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalayacağız

Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...

Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk piyango! Gerard...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı!

Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı!

Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Everton efsanesi Ray Wilson hayatını kaybetti

Everton efsanesi Ray Wilson hayatını kaybetti

Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce'ın görevine son verildi

Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce'ın görevine son verildi

Jlloyd Samuel trafik kazasında öldü!

Jlloyd Samuel trafik kazasında öldü!

Arsenal'den Çağlar Söyüncü için 35 milyon pound!

Arsenal'den Çağlar Söyüncü için 35 milyon pound!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.