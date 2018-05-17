Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı!

Guardiola Manchester City ile sözleşme yeniledi! City'yi rekorlarla şampiyon yapan Pep Guardiola, 3 yıllık sözleşme imzaladığı City'den rekor bir yıllık ücret alacak.
İmzanın ardından konuşan Pep Guardiola, ''Burada bulunduğum her gün çalışmaktan keyif aldım. Önümüzdeki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz'' dedi.
Kulübün CEO'su Ferran Soriano da kısa bir açıklama yaparken ''Manchester City için fantastik bir olay. Pep rekorlar kırarak Premier League'de başarılı olunabileceğini ispatladı'' ifadelerini kullandı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; 15 milyon poundluk yıllık ücreti 20 milyon pounda çıkarılan başarılı teknik adam, 3 senede toplam 60 milyon pound kazanacak.
47 yaşındaki teknik adam böylece Premier League ve Avrupa'da en çok kazanan teknik direktör olacak.
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