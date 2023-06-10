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Manchester City Inter maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hakemi Szymon Marciniak performans bilgileri

10.06.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Inter maçı hakemi Szymon Marciniak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi merak edildi. Manchester City Inter maçı bugün saat 20.00’de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 2022 Dünya Kupası finali'ni yöneten hakem aslen Polonyalıdır. Peki, Manchester City Inter maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hakemi Szymon Marciniak performans bilgileri...

Manchester City Inter maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hakemi Szymon Marciniak performans bilgileri

Szymon Marciniak ile ilgili aramalar, Manchester City Inter maçı hakemi olarak açıklanmasının ardından hız kazandı. Dünyanın gözü kulağı bu akşam İstanbul'dan gelecek galibiyet haberinde olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için binlerce taraftar İstanbul'a giriş yaptı. Kendi kuşağının en yüksek puan alan uluslararası hakemlerinden biri olarak kabul edilen Szymon Marciniak'ın hayatı merak edildi. İşte Manchester City Inter maçı hakemi Szymon Marciniak ile ilgili detaylar...

MANCHESTER CITY INTER MAÇI HAKEMİ SZYMON MARCINIAK KİMDİR?

Szymon Marciniak 7 Ocak 1981 yılında Polonya'nın Plock şehrinde dünyaya geldi. Hakemliğe 21 yaşındayken başlayan Marciniak görevini 2006 yılından bu yana profesyonel olarak sürdürmektedir. Daha sonra, kariyerine hakemlikle aynı anda amatör futbolcu olarak devam etti. 2006'da kariyerine yalnızca profesyonel futbol hakemi olarak devam etti.

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2018 UEFA Süper Kupası Finalinde ve Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde hakemlik yaptı. 2009'da Polonya'nın en üst liginde GKS Bełchatów stadyumunda oynanan bir maçta ilk profesyonel hakemliğini yaptı.

SZYMON MARCINIAK PERFORMANS BİLGİLERİ

Marciniak'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki yardımcıları Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Istvan Kovacs da dördüncü hakem olarak görev yapacak. Tomasz Kwiatkowsi, VAR hakemi olarak görevlendirilirken ona Bartosz Frankowski ve Marco Fritz yardım edecek.

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