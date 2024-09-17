Manchester City'nin değişilmez oyuncusu Akanji'den 29 yaşında futbolu bırakma kararı! ''Böyle giderse bırakırım, artık bıktım"

Dünya futbolunun en iyi savunmacıları arasında gösterilen City'nin yıldızı Akanji'den futbolu bırakma mesajı geldi. Yoğun maç temposu hakkında eleştirilerde bulunan Akanji, 1 yıl sonra futbolu bırakabileceğini söyledi.

"30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIRIM"

29 yaşındaki Manuel Akanji, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım. Artık bıktım" ifadelerini kullandı.

CITY'NİN DEĞİŞİLMEZ OYUNCUSU

Manchester City'nin savunma rotasyonundaki değişilmez oyuncusu Manuel Akanji'nin mevcut piyasa değeri 45 milyon Euro civarında bulunuyor. City formasıyla 101 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.