Manchester City, Scott Carson'ı kiraladı

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.
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