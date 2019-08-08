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Manchester City, Scott Carson'ı kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Carson, bir dönem Bursaspor forması da giymişti.

Manchester City, Scott Carson'ı kiraladı

Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester City scott carson derby county Bursaspor

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