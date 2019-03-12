SPOR

Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.03.2019 21:40 | Son Güncelleme

İngiliz futbolunu sarsan cinsel taciz skandalında adı geçen kulüplerden Manchester City, olayda zarar görenlere yönelik harekete geçti. İngiliz ekibi zarar görenlere yönelik milyonlarca pound tazminat ödeyecek.

Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

İngiltere'de futbol kulüplerinin altyapılarında oynayan çocukların tacize uğradığı, istismar edildiği ve bu olayların yıllarca devam ettiği ortaya çıktı. Skandalda adı geçen ekiplerden Manchester City, tazminat ödeme planını devreye soktu.

Cinsel taciz skandalının merkezindeki ekiplerden City'de, alt yapı teknik direktörü Barry Bennell geçen yıl suçlu bulundu ve 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kulüp, olaylarla ilgili bağımsız bir araştırma başlatmış ve 1964 ile 1971 yılları arasında genç takımını çalıştıran John Broome'un da ciddi istismarları ortaya çıkmıştı. İngiliz ekibi tüm bu olaylardan zarar gören kişilere yönelik milyonlarca poundu bulacak tazminat ödeme kararı aldı. Tazminat bedelinin içinde kurbanların genel zararları, kariyerleri sekteye uğrayanların potansiyel kayıpları, tedavi ücretleri ve yasal masrafları olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Taciz mağdurlarının yaşadığı ağır travmalardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşananları yüzde 100 telafi etmek mümkün olmasa da resmi bir özür yayınlayacağız ve taciz kurbanları için oluşturduğumuz fon aracılığıyla altı haneli tazminatlar ödeyeceğiz."

Tacize uğrayan 40 kişiden haberdar olan City'ye daha fazla kişinin başvurması bekleniyor. Mağdurlara tazminat ödeyecek City'de üst düzey yetkililer, kurbanlarla yüzyüze görüşecek ve özür dileyecek.

OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Olaylarda adı geçen ve 1979 ile 1990 tarihleri arasında City ile Crewe Alexandra'yı çalıştıran Barry Bennell'e 12 genç oyuncuyu tacizden 43 dava açıldı ve bunların 4'ünden hüküm giydi. Berrell için daha sonra 86 kişi daha dava açtı.

City'nin eski genç takım teknik direktörü Steve Fleet, BBC'ye yaptığı açıklamada Bennell'le ilgili ilk cinsel istismar söylentilerini 1970'lerde duyduğunu açıklamıştı. Kulüpten 1997'de Channel 4'e yapılan açıklamada olayla ilgili resmi bir şikayet gelmediği bilgisi verilmişti.

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!
İşte Grealish’e yumruk atan holiganın cezası!İşte Grealish’e yumruk atan holiganın cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Premier Lig Manchester City

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı!

Rıdvan Dilmen yeni TFF başkanını açıkladı!

Listede tek Türk takımı yer aldı!

Listede tek Türk takımı yer aldı!

Zidane'a rekor transfer bütçesi!

Zidane'a rekor transfer bütçesi!

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıklandı

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

Taciz skandalı sonrası flaş karar

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Premier Lig'in yıldızı Türkiye'ye geliyor!

Jack Grealish’e yumruk atan holigana hapis cezası!

İşte Grealish’e yumruk atan holiganın cezası!

Arsenal 2 - 0 Manchester United

United'ı Arsenal durdurdu

Chelsea 1 - 1 Wolverhampton

Chelsea 1 puanı zor kurtardı

Coutinho'nun gözü Manchester United'da

Coutinho'nun gözü o takımda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.