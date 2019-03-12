Manchester City, taciz skandalında adı geçenlere tazminat ödeyecek

İngiltere'de futbol kulüplerinin altyapılarında oynayan çocukların tacize uğradığı, istismar edildiği ve bu olayların yıllarca devam ettiği ortaya çıktı. Skandalda adı geçen ekiplerden Manchester City, tazminat ödeme planını devreye soktu.
Cinsel taciz skandalının merkezindeki ekiplerden City'de, alt yapı teknik direktörü Barry Bennell geçen yıl suçlu bulundu ve 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kulüp, olaylarla ilgili bağımsız bir araştırma başlatmış ve 1964 ile 1971 yılları arasında genç takımını çalıştıran John Broome'un da ciddi istismarları ortaya çıkmıştı. İngiliz ekibi tüm bu olaylardan zarar gören kişilere yönelik milyonlarca poundu bulacak tazminat ödeme kararı aldı. Tazminat bedelinin içinde kurbanların genel zararları, kariyerleri sekteye uğrayanların potansiyel kayıpları, tedavi ücretleri ve yasal masrafları olacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Taciz mağdurlarının yaşadığı ağır travmalardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşananları yüzde 100 telafi etmek mümkün olmasa da resmi bir özür yayınlayacağız ve taciz kurbanları için oluşturduğumuz fon aracılığıyla altı haneli tazminatlar ödeyeceğiz."
Tacize uğrayan 40 kişiden haberdar olan City'ye daha fazla kişinin başvurması bekleniyor. Mağdurlara tazminat ödeyecek City'de üst düzey yetkililer, kurbanlarla yüzyüze görüşecek ve özür dileyecek.
OLAYLARIN GEÇMİŞİ
Olaylarda adı geçen ve 1979 ile 1990 tarihleri arasında City ile Crewe Alexandra'yı çalıştıran Barry Bennell'e 12 genç oyuncuyu tacizden 43 dava açıldı ve bunların 4'ünden hüküm giydi. Berrell için daha sonra 86 kişi daha dava açtı.
City'nin eski genç takım teknik direktörü Steve Fleet, BBC'ye yaptığı açıklamada Bennell'le ilgili ilk cinsel istismar söylentilerini 1970'lerde duyduğunu açıklamıştı. Kulüpten 1997'de Channel 4'e yapılan açıklamada olayla ilgili resmi bir şikayet gelmediği bilgisi verilmişti.
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