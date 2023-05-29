Manchester City, tek başına Süper Lig'i ikiye katladı! 'Makas' iyice açıldı...

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Manchester City ile Arsenal arasında müthiş bir yarış yaşanmıştı. Arsenal'in son haftalarda yaptığı puan kayıpları sonrasında seri galibiyetler alan Manchester City, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Son 5 sezonunda 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, elde ettiği başarısıyla yayın geliri havuzundan aldığı payı en üst seviyeye yükseltti.

Manchester City, 2022/2023 sezonu için 153 milyon Pound'u kasaya dolduracak. Bu para, yaklaşık 3.77 milyar Türk Lirası'na denk geliyor.

SÜPER LİG'İN ÇOK ÜSTÜNDE

İngiltere Premier Lig’de 2.7 milyar Pound (yaklaşık 66.6 milyar Türk Lirası) olan gelir havuzu, Spor Toto Süper Lig'de 2.2 milyar Türk Lirası seviyesini buluyor.

