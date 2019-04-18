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Manchester City - Tottenham maçında Cüneyt Çakır'dan kritik kararlar

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında iki İngiliz devi Manchester City ile Tottenham'ın Etihad'taki buluşması nefesleri kesti...

7 gollü dev karşılaşmanın kader anı 73. dakikaydı. Tottenham'ın golcüsü Llorente bu dakikada topu ağlarla buluşturdu.

Karar anı...

Ancak Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ve oyuncular İspanyol forvetin topu elle ağlara gönderdiğini ileri sürerek itirazda bulundu.

Ancak Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ve oyuncular İspanyol forvetin topu elle ağlara gönderdiğini ileri sürerek itirazda bulundu.

VAR'dan gelen uyarı üzerine FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır pozisyonu incelemeye gitti.

VAR'dan gelen uyarı üzerine FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır pozisyonu incelemeye gitti.

Pep Guardiola da Cüneyt Çakır'ın kararını merakla beklerken, tecrübeli hakem, pozisyonu iyice inceledikten sonra Llorente'nin topu eliyle değil kalçasıyla ağlara gönderdiğini tespit etti.

Pep Guardiola da Cüneyt Çakır'ın kararını merakla beklerken, tecrübeli hakem, pozisyonu iyice inceledikten sonra Llorente'nin topu eliyle değil kalçasıyla ağlara gönderdiğini tespit etti.

Cüneyt Çakır golü verirken isabetli kararıyla tam not aldı.

Cüneyt Çakır golü verirken isabetli kararıyla tam not aldı.

Guardiola ise golün verilmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Guardiola ise golün verilmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

90+3'te bu kez Sterling topu ağlara gönderdi. Etihad Stadı yıkılırken, pozisyon VAR'da incelendi.

90+3'te bu kez Sterling topu ağlara gönderdi. Etihad Stadı yıkılırken, pozisyon VAR'da incelendi.

Ofsayt nedeniyle gol iptal edilirken Manchester Cityli oyuncular ve Guardiola bir kez daha yıkıldı.

Ofsayt nedeniyle gol iptal edilirken Manchester Cityli oyuncular ve Guardiola bir kez daha yıkıldı.
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uefa şampiyonlar ligi Manchester City Tottenham Etihad Llorente

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