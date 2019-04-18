Manchester City - Tottenham maçında Cüneyt Çakır'dan kritik kararlar

Ancak Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ve oyuncular İspanyol forvetin topu elle ağlara gönderdiğini ileri sürerek itirazda bulundu.

Pep Guardiola da Cüneyt Çakır'ın kararını merakla beklerken, tecrübeli hakem, pozisyonu iyice inceledikten sonra Llorente'nin topu eliyle değil kalçasıyla ağlara gönderdiğini tespit etti.

90+3'te bu kez Sterling topu ağlara gönderdi. Etihad Stadı yıkılırken, pozisyon VAR'da incelendi.