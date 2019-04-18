Manchester City - Tottenham maçında Cüneyt Çakır'dan kritik kararlar

7 gollü dev karşılaşmanın kader anı 73. dakikaydı. Tottenham'ın golcüsü Llorente bu dakikada topu ağlarla buluşturdu.
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