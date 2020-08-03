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Manchester City, Tottenham ve Arsenal Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

24 yaşındaki milli futbolcumuz için devler sıraya girdi. İngiliz kulüpleri Manchester City, Tottenham ve Arsenal ısrarcı davranıyor. Leicester ise bonservis konusunda servet istiyor.

Manchester City, Tottenham ve Arsenal Çağlar Söyüncü'nün peşinde!

Bu sezon Leicester City formasıyla İngiltere Premier Lig'in öne çıkan isimleri arasında yer alan Çağlar Söyüncü, transferin gözdesi olmayı başardı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen devler, adeta yarışa girdi. 2019- 2020'nin ara transfer döneminden bu yana 24 yaşındaki stoperde ısrarcı olan Manchester City'nin dışında Tottenham ve Arsenal'in de devreye girdiği öğrenildi. İngiliz gazetesi The Times tarafından mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin 100 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve bu bedelin altına düşmediği ileri sürüldü.

TARİHE GEÇEBİLİR

Özellikle City'nin uzun süredir renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü, Leicester'ın istediği bedelle satılması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. İkinci sezonuna girdiği İngiliz ekibinde 2019-20'de 42 resmi karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda birer gol ve asistlik performans da sergiledi. Çağlar Söyüncü-Jonny Evans ikilisiyle Premier Lig'de en az gol yiyen 6. takım olan Leicester'ın istediği bonservis bedeli dışında diğer tüm tekliflere olumsuz yanıt vereceği belirtiliyor.

ARSENAL İLE ANLAŞTI

İngiliz basınında çıkan habere göre Çağlar Söyüncü'nün Arsenal ile her konuda el sıkıştığı aktarıldı. Leicester City ile pazarlık halinde olan Arsenal yöneticileri kısa süre içinde bu konuyu da halledip milli yıldıza imza attıracak.


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