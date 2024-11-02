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  4. Manchester'ın sonu Fenerbahçe maçında geldi! Ruben Amorim dönemi başladı

Manchester'ın sonu Fenerbahçe maçında geldi! Ruben Amorim dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.11.2024 08:14
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İngiliz temsilcisi Manchester United, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaştı. Ligde kötü gidiş son sürat devam ederken, Fenerbahçe maçını da kazanamayan Erik ten Hag için tehlike çanları şiddetli şekilde çalmaya başlamıştı. Manchester yönetimi, Erik ten Hag'ı kovdu ve yeni hocayı açıkladı.

Manchester'ın sonu Fenerbahçe maçında geldi! Ruben Amorim dönemi başladı

Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag’ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

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39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.

2020’den bu yana Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u çalıştıran Ruben Amorim, Portekiz Ligi’nde 2, Portekiz Kupası’nda 2 ve Portekiz Süper Kupa’da 1 kez şampiyonluk yaşadı.

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Manchester United
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