Manchester United 2 - 1 Leicester City (Maç özeti)

Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Paul Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Manchester United devreyi 1-0'lık üstünklükle kapattı.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Luke Shaw çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Juan Mata oldu.
Son sözü 90+3. dakikada Jamie Vardy söyledi ve Manchester United, Leicester City'i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
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