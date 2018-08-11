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Manchester United 2 - 1 Leicester City (Maç özeti)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında Manchester United, Leicester City ile karşı karşıya geldi. Manchester United, sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Manchester United 2 - 1 Leicester City (Maç özeti)

Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk maçında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Paul Pogba'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Manchester United devreyi 1-0'lık üstünklükle kapattı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Luke Shaw çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Juan Mata oldu.

Son sözü 90+3. dakikada Jamie Vardy söyledi ve Manchester United, Leicester City'i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United leicester city Premier Lig ingiltere premier ligi

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