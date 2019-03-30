Manchester United 2 - 1 Watford (Premier Lig)

Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Watford, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Manchester United, kalıcı sözleşme imzaladığı Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta Watford'u 2-1 mağlup etti.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Marcus Rashford ve 73. dakikada Anthony Martial attı. Watford'un tek golü ise 90. dakikada Doucoure'dan geldi.
Solskjaer'in geçici sözleşme imzalamasının ardından ilk golü atan Rashford, Norveçli teknik adamın kalıcı sözleşme imzalamasının ardından da ilk golü atma başarısını gösterdi. Genç yıldız, aynı zamanda kariyerinde ilk kez bir sezonda 10 gole ulaşmış oldu.
Bu sonucun ardından United, puanını 61 yaparak maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Watford ise 43 puanla 9. sırada geriledi.
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