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Manchester United 4 - 1 Bournemouth

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Premier League'in 20. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u Pogba (2), Rashford ve Lukaku'nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 3'te 3 yaptı.

Manchester United 4 - 1 Bournemouth

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United evinde ağırladığı Bournemouth'u 4-1 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45'de Rashford ve 72'de Lukaku attı. Konuk takım Bournemouth'un golünü ise 47. dakikada Aké kaydetti.

Manchester United'da Eric Bailly 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Bournemouth ise 26 puanda kaldı.

POGBA YENİDEN DOĞDU
ManU'nun Fransız yıldızı Pogba, Jose Mourinho ile ligin 14 haftasında 3 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Solskjaer yönetiminde ise 3 maçta 4 gol ve 3 asiste ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United - Bournemouth Paul Pogba Marcus Rashford romelu lukaku

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