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Manchester United'a siber saldırı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Manchester United'a siber saldırı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır" denildi.

ÖZET | Monaco - PSG maç sonucu: 3-2ÖZET | Monaco - PSG maç sonucu: 3-2

Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur" ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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