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Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Alex Telles, Manchester United'da... İngiliz ekibi, Brezilyalı sol bek için Porto'ya 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.

Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki sol bek resmi imzayı attı.

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Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10 gelecek.Manchester United, yetenekli oyuncu için 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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