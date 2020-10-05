Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki sol bek resmi imzayı attı.
Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10 gelecek.Manchester United, yetenekli oyuncu için 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
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