Manchester United, Alex Telles'i kadrosuna kattı! Galatasaray...

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. Manchester United ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki sol bek resmi imzayı attı.

GALATASARAY'A PARA GELECEK

Galatasaray'ın kasasına satışın kar payından yüzde 10 gelecek.Manchester United, yetenekli oyuncu için 15 milyon Euro + 3 milyon Euro (bonus) bonservis ödeyecek.Porto, Alex Telles'i 2016 yılında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

