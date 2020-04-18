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Manchester United bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon Sterlin kaybedebilir

Manchester United bekleyen korkunç tablo! 182 milyon...

İngiliz ekibi Manchester United, virüs nedeniyle ligde kalan karşılaşmalarını seyircisiz oynanması durumunda, maç günü gelirlerinde 21 milyon Sterlin(182 milyon TL) kayıp yaşayacak.

Öte yandan United, futbolcularından indirim de talep etmeyecek.
Korona virüs salgınından dolayı kulüpler ekonomik olarak zor bir döneme giriyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynaması durumunda maç gelirlerinden büyük kayıp yaşayacak.

Manchester’ın kalan müsabakalardan maç günü kazancının ise yaklaşık 21 milyon Sterlin’den olacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz takımının, kötü ekonomik duruma rağmen futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester United

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