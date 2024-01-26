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  4. Manchester United'da Altay Bayındır sürprizi! İlk kez forma giymeye hazırlanıyor

Manchester United'da Altay Bayındır sürprizi! İlk kez forma giymeye hazırlanıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.01.2024 22:50 | Son Güncelleme:
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Manchester United'da Altay Bayındır sürprizi yaşanıyor. İngiliz devinin teknik direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın F.A Cup'taki Newport County maçında forma giyeceğini açıkladı.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere F.A. Cup'ta Newport County ile karşılaşacak Manchester United'da Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.

ALTAY BAYINDIR KALEYE GEÇİYOR

altay-bayindir

Erik ten Hag açıklamasında, "Evet, kalede Altay olacak. Çok motive ve uzun zamandır bu anı bekliyordu. Ve o şans şimdi geldi. Ondan ne beklediğimiz belli. Forma giymek için bekledi ama o çok deneyimli bir kaleci. Türkiye'nin en büyük takımlarından birinde forma giydi." açıklamasını yaptı.

"SABIRSIZLIKLA PAZAR GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ"

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Ten Hag sözlerinin devamında, "Ne yapacağını biliyor ve onu transfer ederken bizi ikna eden şey de buydu. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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