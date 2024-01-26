Manchester United'da Altay Bayındır sürprizi! İlk kez forma giymeye hazırlanıyor

İngiltere F.A. Cup'ta Newport County ile karşılaşacak Manchester United'da Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.

ALTAY BAYINDIR KALEYE GEÇİYOR

Erik ten Hag açıklamasında, "Evet, kalede Altay olacak. Çok motive ve uzun zamandır bu anı bekliyordu. Ve o şans şimdi geldi. Ondan ne beklediğimiz belli. Forma giymek için bekledi ama o çok deneyimli bir kaleci. Türkiye'nin en büyük takımlarından birinde forma giydi." açıklamasını yaptı.

"SABIRSIZLIKLA PAZAR GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ"

Ten Hag sözlerinin devamında, "Ne yapacağını biliyor ve onu transfer ederken bizi ikna eden şey de buydu. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.





