Manchester United'da krizin adı Altay Bayındır! Erik Ten Hag milli futbolcunun yüzüne bile bakmıyor

Fenerbahçe'de geçen 4 yılın ardından Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tutan Milli kaleci Altay Bayındır ile İngiliz devinde eleştirilerin odağında yer alan Erik ten Hag arasında kriz çıktığı öne sürüldü.

Andre Onana'nın gerisinde kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır için İngiliz basınından çarpıcı bir haber geçildi.

ALTAY BAYINDIR İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ

Football Insider'ın aktardığı habere göre Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından iki hafta boyunca milli kaleciyle görüşmedi.

Söz konusu süreçte Altay Bayındır'ın sadece kaleci antrenörleriyle vakit geçirdiği ve Hollandalı teknik adamla hiçbir görüşme yapmadığı aktarıldı.

ERIK TEN HAG'A İNANÇLARINI YİTİRDİLER

Erik ten Hag'ın milli kaleciye karşı sergilediği bu tavrın kadrodaki diğer birçok futbolcuyu endişelendirdiği ve yaşananların soyunma odasında huzursuzluk ortamı yarattığı vurgulandı.

Kulüpteki bazı yıldız isimlerin Erik ten Hag'a karşı inançlarını yitirdikleri iddiaları sonrası Hollandalının futbolculara yönelik tavrının da soru işareti oluşturduğu haber detayında yer aldı.

PREMIER LİG MAÇI BULUNMUYOR

Manchester United'da ikinci sezonunu geçiren Altay Bayındır, sadece İngiltere Lig Kupası ve FA Cup'ta 1'er maça çıkabildi. Milli file bekçinin Premier Lig maçı bulunmuyor.