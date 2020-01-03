Manchester United'da Pogba krizi büyüyor!

Fransız futbolcunun menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde Pogba'nın artık planları olan büyük bir takıma ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Bu açıklamaya tepki gösteren Manchester United taraftarları, 26 yaşındaki yıldızdan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Norveçli teknik adam, Fransız futbolcunun sürekli gündemde olmasından dolayı yıprandığını ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istikrar yakalayamayan Pogba yalnızca 7 maçta Manchester United forması giydi.
G.Saray'dan Arda Turan transferine veto!
İtalyanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde
Beşiktaş ilk ayrılığı açıkladı!
TFF 1. Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
F.Bahçe'ye Rodriguez'den kötü haber
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Transfer...
Akhisarspor şokta
Haftalık 2 milyon TL kazandı
Trabzonsporlu futbolculara teklif yağıyor
İbrahimovic'in forma numarası belli oldu
Liverpool 2-0 Sheffield United (Maç Sonucu)
Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
Nani: 'Antrenmanlara alkollü giderdim'
Burak Yılmaz'a transfer teklifi
Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum