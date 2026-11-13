Manchester United'da teknik direktör değişikliği! Pochettino dönemi başladı

Michael Carrick ile yollarını ayıran Manchester United, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. ABD Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Mauricio Pochettino'nun İngiliz devindeki ilk çalışma günü de belli oldu.

MANCHESTER UNITED POCHETTINO'YU RESMEN AÇIKLADI

Manchester United, teknik direktörlük görevi için Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, Arjantinli teknik adamın takımın başına geçeceği belirtildi.

18 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Manchester United tarafından yapılan açıklamada, Pochettino'nun 18 Kasım itibarıyla görevine başlayacağı bildirildi. İngiliz kulübünün, Arjantinli teknik adam ve ekibinin ABD Milli Takımı'ndaki görevlerinden ayrılması konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

HÜCUM AĞIRLIKLI FUTBOL ANLAYIŞIYLA TANINIYOR

Manchester United, yeni teknik direktörünün oyun anlayışına ilişkin değerlendirmesinde hücum futboluna vurgu yaptı. Pochettino'nun yüksek tempolu ve hücum odaklı oyun anlayışıyla öne çıktığı belirtilirken güçlü takımlar kurma ve futbolcuların bireysel gelişimine katkı sağlama konusundaki başarısına dikkat çekildi.

CARRICK BU SÖZLERLE VEDA ETTİ! "HER ZAMAN GURUR DUYACAĞIM"

Michael Carrick, Manchester United'daki görevinden ayrılmasının ardından kulübe ve taraftarlara veda etti. Kırmızı Şeytanlar'a liderlik etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten İngiliz teknik adam, kulübün tarihine ve taşıdığı sorumluluğa vurgu yaptı.

Carrick, Manchester United'ın hayatında her zaman özel bir yere sahip olacağını ifade ederek kulübe başarı dileklerini iletti. Takımı bundan sonra da tribünden destekleyeceğini belirten deneyimli isim, "Bu kulüp hayatımın çok büyük bir parçası oldu ve bu asla değişmeyecek. Burada oynadığım rolle her zaman gurur duyacağım. Bu sevgi asla bitmez." sözleriyle veda etti.