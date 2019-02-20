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Manchester United'dan De Gea'ya 5 yıl için 90 milyon Pound

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

İngiliz devi Manchester United, İspanyol kalecisi De Gea'ya 5 yıl için 90 milyon Pound'luk yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. De Gea bu sözleşmeyle birlikte dünyanın en çok kazanan kalecisi olabilir.

Manchester United'dan De Gea'ya 5 yıl için 90 milyon Pound

MYNET.COM | Jose Mourinho'nun kovulması ve Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle tekrar eski günlerine dönebileceğinin sinyallerini veren Manchester United, İspanyol kalecisine tarihi bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, birçok kilit oyuncusunun ardından David De Gea ile de yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. United'ın Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen De Gea'ya teklifi 5 yıl için tam 90 milyon Pound...

Haberde Mourinho döneminde takımdan ayrılmayı kafasına koyan De Gea'nın Solskjaer'in gelişinden son derece memnun olduğu ancak sözleşme konusunda kafasında bir takım soruların yer aldığı kaydedildi.

Juventus ve PSG'in yakından ilgilendiği 28 yaşındaki İspanyol kalecinin menajerliğini Jorge Mendes'in şirketi Gestifute yapıyor.

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