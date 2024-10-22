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Manchester United'dan maç öncesi Fenerbahçe paylaşımı! "İstanbul çağrıyor"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 10:54
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Manchester United'dan mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Manchester United'dan maç öncesi Fenerbahçe paylaşımı! "İstanbul çağrıyor"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Manchester United'dan karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala bir paylaşım geldi.

"İSTANBUL ÇAĞIRIYOR"

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Kırmızı Şeytanlar, "İstanbul çağırıyor" başlığıyla birlikte Sarı-Lacivertli takım hakkında bir paylaşımda bulundu.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

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Fenerbahçe, Manchester United ile daha önce 6 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Fenerbahçe ve Manchester United 3'er galibiyet elde etti.

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Manchester United son dakika fenerbahçe
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