Manchester United'dan maç öncesi Fenerbahçe paylaşımı! "İstanbul çağrıyor"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi Manchester United'dan karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala bir paylaşım geldi.

"İSTANBUL ÇAĞIRIYOR"

Kırmızı Şeytanlar, "İstanbul çağırıyor" başlığıyla birlikte Sarı-Lacivertli takım hakkında bir paylaşımda bulundu.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Fenerbahçe, Manchester United ile daha önce 6 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Fenerbahçe ve Manchester United 3'er galibiyet elde etti.