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Manchester United Daniel James'i kadrosuna kattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.06.2019 22:20 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Swansea City'de forma giyen genç oyuncu Daniel James'i kadrosuna kattı.

Manchester United Daniel James'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Galli kanat oyuncusu ile fazladan 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 5 sezonluk sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, bu sezonki ilk transferini gerçekleştiren Manchester United, James'in bonservisi için Swansea City'ye 15 milyon sterlin ödeyecek.

Galler Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Daniel James, Swansea City formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 5 kez ağları sarsmıştı.

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Manchester United Daniel James

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