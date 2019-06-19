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Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes hakkında flaş karar

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Eski Manchester Unitedlı Paul Scholes, 140 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle 8 bin sterlin ceza aldı

Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes hakkında flaş karar

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes'a 8 bin sterlin ceza verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Scholes'un 17 Ağustos 2015'ten 12 Ocak 2019'a kadar geçen süreçte 140 futbol maçına bahis oynadığını itiraf ettiği belirtilerek, 8 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi. Federasyonun, oyuncuyu gelecekteki tavırlarında daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardığı aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Scholes'un bahis için toplamda 26 bin 159 sterlin yatırımının olduğu ve 5 bin 831 sterlin kar yaptığı iddia edildi. Futbol kariyeri boyunca sadece Manchester United forması giyen ve 2013'te emekliye ayrılan 44 yaşındaki Scholes, 11 lig, 3 İngiltere Federasyon Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United paul scholes İngiltere Premier Lig

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