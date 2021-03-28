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Manchester United'ın Mostafa Mohamed planı

28.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap basınının iddiasına göre Manchester United, yaz aylarında takımdan ayrılacak Uruguaylı forvet Edinson Cavani yerine Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'i getirmeyi planlıyor.

Manchester United'ın Mostafa Mohamed planı

Aslan'ın Zamalek Kulübü'nden kiraladığı ve satın alma opsiyonuna sahip olduğu Mostafa Mohamed konusunda Manchester United iddiaları bitmiyor.

Arap basınındaki haberlere göre, Manchester, yaz aylarında kulüpten ayrılması beklenen Cavani yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyor. United'ın çok ünlü bir forvet almayı planladığı, Mostafa Mohamed'i de iyi bir alternatif olarak kadroda düşündüğü belirtildi.

Galatasaray, 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanması halinde bu pazarlıklarda United'la masaya oturan taraf olacak. Geçtiğimiz günlerde Mostafa Mohamed'in yakın bir arkadaşı, "Opsiyon Mostafa Mohamed'in onayına bağlı. Kabul etmezse Galatasaray'da kalmaz" demişti.

ONA YARDIM EDEBİLİRİM

Öte yandan, Zamalek'in eski futbolcusu Hussein Yasser, "Salah'ın profesyonel olmasında ve transferlerinde katkım var. Mostafa Mohamed'le de konuşuyorum. İngiltere'ye gitmesine yardım edebilirim" dedi.

EKOLOJİK STAT

Bu arada, Stadiumdb.com, Galatasaray Stadı'na geniş yer ayırdı. "Türk Telekom, dünyanın en ekolojik stadı olacak" denildi ve enerji üretimi yapacak projenin detayları anlatıldı.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Manchester United
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ribery gibi olacak buda

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