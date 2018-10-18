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Manchester United, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

Manchester United, Luke Shaw'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek kontratı, 2022-23 sezonu sonuna kadar yenilendi. United, istediği takdirde Shaw'un sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek.

Southampton altyapısından yetişen Shaw, 2014 yazında 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 75 kez giydi.


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Anahtar Kelimeler:
luke shaw Manchester United

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