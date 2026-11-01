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Manchester United - Roma Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester United, kötü bir form grafiği çizerken, Roma ise son dönemlerde başarılı sonuçlar elde etti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Manchester United - Roma Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Manchester United
Salı 23:00
03.11.2026
Roma
Stadyum: Old Trafford Yayın: tabii Spor

Manchester United ile Roma, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Old Trafford sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takım da son dönemde farklı formda. Manchester United, son maçlarda istediği performansı gösteremedi.

Lig Durumu

Manchester United

17. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
1
B
4
M
4
P
7
10
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-5
Averaj

Roma

3. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
7
B
3
M
0
P
24
28
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+18
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Manchester United 10 / 15
Roma 28 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Manchester United İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
6 – 7
Roma Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 2 / 0
Gol
14 – 5

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 24 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Manchester United M M B B B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Chelsea 2-0 Manchester United İngiltere Premier Ligi M
  • 25.10.2026 Manchester United 0-3 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M
  • 21.10.2026 Como 4-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi M
  • 18.10.2026 Leeds United 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B
  • 13.10.2026 Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi M
Roma G G B G B

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Udinese 2-5 Roma İtalya Serie A Ligi G
  • 27.10.2026 Roma 4-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi G
  • 24.10.2026 Napoli 3-3 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 20.10.2026 Roma 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Roma 2-0 Genoa İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Manchester United son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, Roma son 5 maçında 4 galibiyet aldı. İki takım arasındaki puan farkı ise 17 olarak öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular

Manchester United

7 eksik
Benjamin Sesko Sakat Bacağından Sakat
Manuel Ugarte Sakat Diz Sakatlığı
Tom Heaton Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Amad Diallo Şüpheli
Patrick Dorgu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Luke Shaw Sakat
Marcus Rashford Şüpheli

Roma

3 eksik
Manu Kone Sakat Uyluk Sakatlığı
Mile Svilar Sakat Ayak Parmağından Sakat
Lorenzo Pellegrini Sakat Uyluk Sakatlığı

Manchester United kadrosunda Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amad Diallo (Şüpheli), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Luke Shaw (Sakat) ve Marcus Rashford (Şüpheli) yer almıyor.

Roma kadrosunda Manu Kone (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Lorenzo Pellegrini (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Bryan Mbeumo Manchester United 4 Gol 0 Asist
Bruno Fernandes Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist
Matheus Cunha Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist
Patrick Dorgu Manchester United 0 Gol 1 Asist
Donyell Malen Donyell Malen Roma 8 Gol 1 Asist
Matias Soule Matias Soule Roma 3 Gol 3 Asist
Paulo Dybala Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist
Wesley Roma 0 Gol 3 Asist

Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha. Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala.

İkili Rekabet
1 Manchester United
0 Beraberlik
1 Roma
  • 06.05.2021 Roma 3-2 Manchester United UEFA Avrupa Ligi
  • 29.04.2021 Manchester United 6-2 Roma UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester United 1, Roma 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester United 8, Roma 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Manchester United - Roma maçı ne zaman?

3 Kasım 2026

Manchester United - Roma maçı saat kaçta?

23:00

Manchester United - Roma maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Manchester United - Roma maçında hangi oyuncular eksik?

Manchester United'dan Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Tom Heaton, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Marcus Rashford; Roma'dan Manu Kone, Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini eksik.

Manchester United ve Roma'nın ligde kaç puanı var?

Manchester United 7 puanla 17. sırada; Roma 24 puanla 3. sıradadır.

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Anahtar Kelimeler:
AS Roma
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