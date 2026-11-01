Manchester United - Roma Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Manchester United Salı 23:00 Roma

Manchester United ile Roma, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Old Trafford sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde iki takım da son dönemde farklı formda. Manchester United, son maçlarda istediği performansı gösteremedi.

Lig Durumu Manchester United 17. İngiltere Premier Ligi O 9 G 1 B 4 M 4 P 7 10 Attığı Gol 15 Yediği Gol -5 Averaj Roma 3. İtalya Serie A Ligi O 10 G 7 B 3 M 0 P 24 28 Attığı Gol 10 Yediği Gol +18 Averaj Gol Durumu (Toplam) Manchester United 10 / 15 Roma 28 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı MU Manchester United İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 6 – 7 R Roma Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 2 / 0 Gol 14 – 5

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.

Roma (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 24 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Manchester United M M B B B tüm kulvarlar Chelsea 2-0 Manchester United İngiltere Premier Ligi M

Manchester United 0-3 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M

Como 4-1 Manchester United Şampiyonlar Ligi M

Leeds United 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B

Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi M Roma G G B G B tüm kulvarlar Udinese 2-5 Roma İtalya Serie A Ligi G

Roma 4-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi G

Napoli 3-3 Roma İtalya Serie A Ligi B

Roma 4-0 Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi G

Roma 2-0 Genoa İtalya Serie A Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Manchester United son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, Roma son 5 maçında 4 galibiyet aldı. İki takım arasındaki puan farkı ise 17 olarak öne çıkıyor.

Eksik Oyuncular Manchester United 7 eksik Benjamin Sesko Manuel Ugarte Tom Heaton Amad Diallo Patrick Dorgu Luke Shaw Marcus Rashford Roma 3 eksik Manu Kone Mile Svilar Lorenzo Pellegrini

Manchester United kadrosunda Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amad Diallo (Şüpheli), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Luke Shaw (Sakat) ve Marcus Rashford (Şüpheli) yer almıyor.

Roma kadrosunda Manu Kone (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Lorenzo Pellegrini (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Bryan Mbeumo Manchester United 4 Gol 0 Asist Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist Patrick Dorgu Manchester United 0 Gol 1 Asist Donyell Malen Roma 8 Gol 1 Asist Matias Soule Roma 3 Gol 3 Asist Paulo Dybala Roma 0 Gol 4 Asist Wesley Roma 0 Gol 3 Asist

Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha. Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala.

İkili Rekabet 1 Manchester United 0 Beraberlik 1 Roma Roma 3-2 Manchester United UEFA Avrupa Ligi

Manchester United 6-2 Roma UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester United 1, Roma 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester United 8, Roma 5 gol attı.