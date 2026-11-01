Manchester United - Roma Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Manchester United ile Roma, 3 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Old Trafford sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde iki takım da son dönemde farklı formda. Manchester United, son maçlarda istediği performansı gösteremedi.
Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.
Roma (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 24 puanla 3. sırada.
Manchester United son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, Roma son 5 maçında 4 galibiyet aldı. İki takım arasındaki puan farkı ise 17 olarak öne çıkıyor.
Manchester United kadrosunda Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amad Diallo (Şüpheli), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Luke Shaw (Sakat) ve Marcus Rashford (Şüpheli) yer almıyor.
Roma kadrosunda Manu Kone (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Mile Svilar (Sakat - Ayak Parmağından Sakat) ve Lorenzo Pellegrini (Sakat - Uyluk Sakatlığı) yer almıyor.
Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha. Roma kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Donyell Malen, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Paulo Dybala.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Manchester United 1, Roma 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Manchester United 8, Roma 5 gol attı.
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