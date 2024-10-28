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Manchester United'ta beklenen son! Erik ten Hag ile yollar ayrıldı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.10.2024 15:16
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İngiliz devi Manchester United'ta işler son yıllarda iyi gitmiyordu. Kulübün teknik patronu Erik ten Hag taraftarların ağır eleştirilerine maruz kaldı. Birçok şansı değerlendiremeyen Hollandalı çalıştırıcı için beklenen son ise geldi. Manchester United'ta Erik ten Hag'ın görevine son verildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada takımı geçici olarak Ruud van Nistelrooy'un yöneteceği aktarıldı.

Manchester United'ta beklenen son! Erik ten Hag ile yollar ayrıldı

Alex Ferguson liderliğinde tüm kulvarlarda fırtınalar estiren Manchestre United, Ferguson'un kulüpten ayrılmasıyla birlikte tüm üstünlüğünü kaybetti. Kırmızı şeytanlar Ferguson'un yerini bir türlü dolduramazken, Erik ten Hag'ın bu problemin çözümü olarak takımın başına getirdi.

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VERİLEN ŞANSLARI İYİ KULLANAMADI

2022 yılında İngiliz devi Manchestre United'ın başına geçen Erik ten Hag, o zamanlar taraftarlarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Hollandalı çalıştırıcı geride kalan yaklaşık 2.5 yıllık sürede beklentilerin altında kaldı. Taraftarların ağır şekilde eleştirdiği Erik ten Hag, kendisine verilen son şansı da iyi kullanamadı.

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EN KÖTÜ SEZON BAŞLANGIÇLARINDAN BİRİNİ YAPTILAR

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Manchestar United, dün West Ham deplasmanından da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Kırmızı Şeytanlar, 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile ligin 14'üncü sırasında bulunuyor.

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MANCHESTAR UNİTED KARİYERİ BİTTİ

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar henüz galibiyet alamadığı Avrupa Ligi'nde 3 beraberlik yaşarken, 3 puanla 21. sırada bulunuyor. Kötü gidişat taraftarın sabrını taşırırken, Manchester United cephesinde beklenen oldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Erik ten Hag'ın görevden ayrıldığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı. 2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı.

Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz.

"RUUD VAN NİSTELROOY, TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

Ruud van Nistelrooy, kalıcı bir baş antrenör işe alınırken mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici baş antrenör olarak takımın başına geçecek"

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United erik ten hag
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