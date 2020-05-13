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Manda kaymaklı baklava ramazan ayında sofraları süslüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan kaymaklı baklavası ile kente özgü tatlılar ramazan ayında sofralarda yerini alıyor.

Afyonkarahisar'da manda kaymağı kullanarak yapılan kaymaklı baklava, ekmek kadayıfı, güllaç, Çerkez tatlısı ve lokumlar, ramazan ayında daha fazla ilgi görüyor. Birçok kentin kesişme noktasındaki Afyonkarahisar'a yolu düşenler şehir merkezine uğrayarak gidecekleri yere manda kaymağı ve ürünlerinden götürüyor.

MANDA KAYMAKLI BAKLAVAYA YOĞUN İLGİ

Kentte hizmet veren tatlı firmasının yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, yaptığı açıklamada, üçüncü kuşak olarak şekerleme ve tatlı imalatı yaptıklarını belirtti. Ramazan ayı dolayısıyla ilin medarıiftiharı haline gelen kaymaklı tatlıları müşterilerin hizmetine sunduklarını aktaran Altınay, şöyle konuştu:

"Ramazanda ekmek kadayıfının arasını kaymaklı yapıyoruz. Fıstıklı kaymaklı atom dediğimiz ekmek kadayıfının yeni çeşidi var. Bunun yanında bu aya özel kaymaklı baklavamız var. Bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde müşterilerimiz evde kalmaya devam ederken biz de yaptığımız tatlıları onların evlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun talep var."

Altınay, ramazan ayında tulumba, kabak tatlısı, şekerpare ve revaninin de müşterilerden ilgi gördüğünü kaydetti. Müşterilerden Yalçın Aksu da kaymaklı baklavayı dört gözle beklediğini belirterek, "Dün akşam üzeri almaya geldiğimde bitmişti, o yüzden bugün erken geldim. Bu baklavayı herkese tavsiye ederim. Baklavada manda kaymağı kullandıkları için daha bir güzel oluyor." ifadesini kullandı.

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