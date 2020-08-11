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Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 11.08.2020 22:14 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerine hitap etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerine hitap etti. Başkan Ergün, “Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramımızı idrak ettik. Bu vesileyle bir kez daha hepinizin bayramını kutluyor, kurban ibadetini yerine getiren hemşerilerime ibadetlerinin Allah katında kabul olmasını diliyorum. Dün, Hakkâri Yüksekova’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 evladımız şehit oldu. Pazar günü de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir evladımız şehit düştü. Bu vesileyle aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MABEM’in başarısını bir kez daha tescillediğine değinen Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilimiz geneline yaydığımız ve başarı çıtasını her geçen gün arttıran MABEM eğitim kurumlarımız yine bizleri gururlandırdı. Tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan MABEM öğrencilerimiz Ali Arda Çiftçi ve Yunus Emre Güngör başta olmak üzere; 120 öğrencimiz yüzde 1’lik dilime; 52 öğrencimiz yüzde 2’lik dilime; 68 öğrencimiz yüzde 3’lük dilime; 54 öğrencimiz yüzde 4’lük dilime; 67 öğrencimiz yüzde 5’lik dilime; 80 öğrencimiz de yüzde 6’lık dilime girmeyi başardılar. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Şanlı Türk tarihinde çok ayrı yeri olan Ağustos ayına da değinen Başkan Ergün, “Anadolu kapılarının Türklere açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nden; 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz’a kadar kahraman atalarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle Alparslan’dan Osman Bey’e, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar aziz atalarımızı saygıyla anıyor, bizlere bu toprakları emanet eden aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerine ilelebet sahip çıkacağımızı gururla haykırıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. 30 Ağustos’ta düşman işgalinden kurtulan Demirci’mizin kurtuluş yıldönümünü de kutluyor, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Demirci akıncılarını ve kahraman atalarımızı saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında şehit Eren Bülbül’ü de unutmayan Başkan Ergün, “3 yıl önce bugün, PKK’lı hainler tarafından alçakça şehit edilen Eren Bülbül kardeşimizi ve O’nu korumak için canını ortaya koyan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i de rahmetle anıyorum. Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Ülkemiz Mavi Vatan’da uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Tehditlere dün boyun eğmedi, hiçbir zaman da boyun eğmeyecek. Yüce Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun” dedi.
Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı. Tüm maddelerin oylanmasının akabinde 8 Eylül Salı günü saat 18.00’de toplanmak üzere birleşime son verildi.

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