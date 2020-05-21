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Manisa Büyükşehir Belediyesi üreticinin ihtiyacına anında destek verdi

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:16 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde bakım onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan üreticilere destek vermek amacıyla işlettiği tarımsal sulama tesislerinde bakım onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi Çayır-1 mevkiinde bulunan tarımsal sulama tesisinin pompa arızası, sezonun kurak geçmesi sebebiyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ivedilikle giderildi. Satın alma yoluyla tesisin 20 HP gücündeki düşey milli motoru yenilenerek tesis kısa sürede faal hale getirildi.

“Beyobalı çiftçilerden teşekkür”
Sulama tesisinden faydalanarak arazilerini sulayan Beyobalı çiftçiler kurak geçen sezonda arızanın kısa sürede giderildiği ve ihtiyaç duydukları suya tez vakitte kavuştukları için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kırsal, Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Desteğimiz devam edecek”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretim oldukça önem arz ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimde devamlılığının sağlanması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evde Kal Manisa, çiftçilerimiz üretime, biz çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

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