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Manisa Büyükşehir Belediyesinden “Psikologlarımız Yanınızda” projesi

MANİSA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Toplum ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” için hazırladığı “Psikologlarımız Yanınızda” isimli projesi hibe desteği almaya hak kazandı.Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden “Psikologlarımız Yanınızda” projesi

Toplum ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” için hazırladığı “Psikologlarımız Yanınızda” isimli projesi hibe desteği almaya hak kazandı.
Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” için hazırladığı “Psikologlarımız Yanınızda” isimli projesi ile Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı. Pandemi sürecinden önce yüz yüze yapılan psikolojik destek seansları, artık online bir şekilde görüntülü gerçekleştirilmeye başladı.
Manisalı vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, proje hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, “Koronavirüs salgını veya diğer sebeplerden dolayı kaygı, korku ve stres gibi duygular yaşayan vatandaşlarımıza, destek sağlayabilmek amacıyla, online psikolojik destek sistemi kuruldu. Pandemi sürecinden önce yüz yüze yapılan psikolojik destek seansları, artık online görüntülü görüşme sistem ile gerçekleştiriliyor” dedi.
Psikolojik destek almak isteyen vatandaşların kolaylıkla sisteme ulaşabileceğini de belirten Başkan Ergün, “Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız akıllı telefonlarına, “Online Danışman” uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamanda randevuyu, belediyemizin uzman psikologlarından alabilecekler. Kurumumuza, proje ortağı olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de katkı sağlayarak, psikolog desteğinde bulundu. Yapılan destek ile daha fazla kişiye ulaşılmasını hedefliyoruz” dedi.
Pandemi ile birlikte artık birçok şeyin online sistem üzerinden gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Covid-19 yayılımını engelleme, bu zor zamanlarda vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlamak adına öncü olacak olan projemizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetimizin ücretsiz olacağını da ifade etmek istiyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden “Psikologlarımız Yanınızda” projesi

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